ЧП произошло ночью на Нижней Дуброве.

На пожаре во Владимире из многоквартирного дома эвакуировано 62 человека. ЧП произошло ночью на Нижней Дуброве.В 03-47 в МЧС поступило сообщение о возгорании. На место выехали 8 единиц техники, а также 22 человека личного состава. Наблюдалось задымление в подъезде. Для эвакуации людей и тушения пожара спасатели сформировали звено газодымозащитной службы. Площадь пламени составила 8 квадратных метров.Сотрудниками МЧС эвакуировано 62 человека, среди которых было 12 детей. Погибших и пострадавших нет.Причины пожара устанавливаются.