Завтра Успение Пресвятой Богородицы. А значит зазвучат в церквях колокольные звоны. На Успение звон...

Завтра Успение Пресвятой Богородицы. А значит зазвучат в церквях колокольные звоны. На Успение звон торжественный, но не такой как на Пасху и Рождество. В нем и скорбь, и радость. Сегодня познакомим вас с жительницей Суздаля - Натальей Чичеровой - колокольные звоны стали ее призванием. Вместе с ней на Преподобенскую поднялась Мария Платанюк.Ближе к птицам, ближе к Богу. Преподобенская колокольня Суздаля. 72 метра над землей.Молитва и крестное знамение перед каждым звоном. Наталья Чичерова знает, какова она, сила русского колокола."Молитва моей души"- авторский звон Натальи. Обратиться к Всевышнему, укрепить духовный настрой, вместе разделить божественную радость. Это задача, а вернее, призвание звонаря. Девушек, владеющих этим мастерством не так много. И одна из них- суздалянка Наталья Чичерова.Наталья Чичерова, звонарица:- Колокольный звон для меня- это молитва. Это также молитва, но без слов. Это молитва, преобразованная в звук. И во время этой молитвы, во время колокольного звона, на мой взгляд, звонарь остаётся наедине с Господом, наедине со святыми, с колоколам.Наталья рассказывает: звонарицей хотела стать давно. Это главная мечта её жизни. Наталья- выпускница суздальской школы звонарного искусства. Училась у известного мастера Евгения Илюхина. Сейчас девушка служит в суздальском Ризоположенском монастыре.Наталья Чичерова, звонарица:- Звоню буквально недавно, при возможности я стараюсь перед утренней литургией, и перед всенощным бдением, утром и вечером в выходные дни.Звонарица подчёркивает: колокола в её жизни были всегда. Дом Натальи Чичеровой- напротив знаменитой обители, которая сегодня, как и много веков, вновь стала прочным духовным центром.Наталья Чичерова, звонарица:- На сегодняшний день самое родное, самое важное, самое дорогое, что есть в моей жизни- это колокол. Зачастую, даже когда вечерами мне неспокойно на душе, я задаю себе вопрос: "А что бы я хотела в этот момент"? И ответ у меня всегда один- я хочу быть ближе к колоколам. И вот сейчас я здесь, и я понимаю,что я живу.Надзвонные, подзвонные, благовестники, колокола ладные. С ними Наталья поладила давно. И каждый дорог и любим. Сама Наталья Чичерова уверена: колокольный звон- один из символов России. А звонари - истинные хранители традиций.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".