28 августа 2022 года отмечается Успением Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой...
28 августа 2022 года отмечается Успением Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии и вознесение ее духа на небеса. Этот день — один из важнейших в православии и христианстве в целом. Его предваряет строгий пост, который начинается за две недели до Успения.
С древних в этот день приветствуется любая благотворительность, которая исходит из сердца.
Что запрещается делать:
Нельзя ссориться, иначе впереди ждет большой скандал.
Запрещено работать в поле и огороде. Верили, что иначе Земля-матушка накажет бедами.
Не разрешалось зажигать свечи в доме, разжигать костры, потому что придут голод и финансовые проблемы.
Не стоит надевать неудобную обувь, которая может натереть ногу.
Замужним женщинам нельзя перечить своим мужьям – это верная примета к измене и скандалам.
Народные приметы:
Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным.
Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.
Если с этого дня до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет долгой.
У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю.
Мухи стали назойливыми – скоро похолодает.
Фото: https://www.pxfuel.com/