28 августа 2022 года отмечается Успением Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой...

28 августа 2022 года отмечается Успением Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии и вознесение ее духа на небеса. Этот день — один из важнейших в православии и христианстве в целом. Его предваряет строгий пост, который начинается за две недели до Успения.С древних в этот день приветствуется любая благотворительность, которая исходит из сердца.Что запрещается делать:Нельзя ссориться, иначе впереди ждет большой скандал.Запрещено работать в поле и огороде. Верили, что иначе Земля-матушка накажет бедами.Не разрешалось зажигать свечи в доме, разжигать костры, потому что придут голод и финансовые проблемы.Не стоит надевать неудобную обувь, которая может натереть ногу.Замужним женщинам нельзя перечить своим мужьям – это верная примета к измене и скандалам.Народные приметы:Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным.Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.Если с этого дня до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет долгой.У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю.Мухи стали назойливыми – скоро похолодает.Фото: https://www.pxfuel.com/