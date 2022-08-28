Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Теперь же, после полугода отсутствия, Примадонна вернулась в родные палестины. Целительный климат Средиземноморья и Прибалтики совершили чудо – артистку просто не узнать!

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Теперь же, после полугода отсутствия, Примадонна вернулась в родные палестины. Целительный климат Средиземноморья и Прибалтики совершили чудо – артистку просто не узнать!Алла Борисовна еще в начале своего отъезда сообщила: "Каникулы, отпуск, лечение -это не эмиграция". А летом подтвердила намерение вернуться на родину – мол, детям в школу идти надо. И вот в середине августа главная эстрадная звезда снова засияла над большой страной. "Буду наводить порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", – пообещала вернувшаяся дива.И начать решила с обновок – приехала из подмосковной Грязи на шоппинг в центр Москвы. Здесь, на Большой Дмитровке, находится бутик ее большого друга – главного звездного модельера страны Игоря Гуляева. В его созданных им невероятной красоты нарядах красуются Филипп Киркоров, Лолита и многие другие звезды, но больше всего платьев "от Гуляева" в гардеробе Аллы Пугачевой и ее детей. Даже на юбилейном концерте по случаю 70-летия в Москве и Минске Примадонна блистала потрясающим воображение "Гуляевым".Он-то первым и поделился эксклюзивным видео приезда Пугачевой за покупками. А специально для "Дни.ру" сделал и еще один кадр – запечатлел то, как выглядит сейчас Примадонна. А выглядит она потрясающе! Отсутствие морщин, идеальный овал лица, точеная фигура – кажется. она даже на пике своей карьеры не выглядела так роскошно. Перемены во внешности артистки потрясающие!"Раньше не было фигуры и приходилось выкручиваться, а сейчас я бы хотела, чтобы дети видели меня моложавой мамой, а не бабушкой", – пояснила Алла Борисовне стремление выглядеть столь эффектно.