В 03-47 28 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу:...

В 03-47 28 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир ул. Нижняя Дуброва. д. 3., сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области на сайте. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление в подъезде. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества и внутренней отделки в квартире на площади 8 кв. м. С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 62 человека, из них 12 детей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 22 человека личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.