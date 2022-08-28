Алла Пугачева находится за границей больше полугода. На родине уже решают, кто может заменить артистку на эстраде.

Алла Пугачева находится за границей больше полугода. На родине уже решают, кто может заменить артистку на эстраде.Не так давно в Сети был поднят вопрос о преемнике Аллы Пугачевой. Дизайнер Аника Керимова обмолвилась, что заменить примадонну на эстраде может певица Азиза. Поэт-песенник Илья Резник после этого заявил, что Алла Борисовна незаменима, потому что является великой артисткой.Эти обсуждения возмутили музыканта Руслана Баринова. По его мнению, в что в современных реалиях не должно быть такого понятия как "преемник". Мол, сейчас, каждый исполнитель может достичь всего самостоятельно, завоевать любовь зрителей и занять свою нишу, не заручаясь при этом поддержкой "больших дядь и теть".Баринов считает, что уже давно пора забыть о кумовстве и перестать добиваться высот за счет чужого имени. Каждый человек может стать обособленной, уникальной единицей. А становиться "преемником" и трубить об этом – сомнительный путь восхождения на олимп эстрады, убежден музыкант."Вообще, все эти регалии по типу "примадонна", "король эстрады" – прошлый век, где вся структура шоу-бизнеса строилась на монополистах, все подвергалось жесткой цензуре, отбору. Сейчас – это время свободы самовыражения и тут нет необходимости становиться чьим-то наследником, чтобы стать знаменитым", – сказал собеседник "Дни.ру".Интернет-пользователи, к слову, то и дело указывают Алле Пугачевой на ее место, списывают, образно говоря, в утиль, хоть она уже и давно не выходит на сцену и осталась не у дел. "Незаменимых не бывает!", "Сейчас и молодых с сильными голосами ребят и девушек хватает", "Забыть ее (Аллу Пугачеву – Прим. ред.) уже надо. Есть море талантов!", – в Сети.