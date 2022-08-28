Август, сентябрь или начало лета? Мы спросили Андрея Шохина, не пора ли определиться с конкретной датой празднования Дня города? Пока к конкретному числу в календаре торжества не приурочены.

Август, сентябрь или начало лета? Мы спросили Андрея Шохина, не пора ли определиться с конкретной датой празднования Дня города? Пока к конкретному числу в календаре торжества не приурочены. Глава Владимира сказал, что обдумывает эту идею и собирается посоветоваться с жителями. Андрей Шохин, глава г. Владимира Давайте подумаем, разные были даты Дня города, вот Александр Петрович