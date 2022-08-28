210 лет назад в августе во Владимире было создано губернское ополчение для поддержки армии в...

210 лет назад в августе во Владимире было создано губернское ополчение для поддержки армии в Отечественной войне 1812 года. В честь юбилея великого исторического события Госархив и Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовят совместное мероприятие. Раскроем его идею и вспомним славные страницы истории.Маленькое открытие - так о новом обретении говорит Алексей Арескин. Документ с автографом Кутузова. Вы видите его первыми. Он еще никогда не выставлялся. Письмо фельдмаршала случайно нашлось среди неучтенных бумаг.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Вот это тот самый документ на листе ..как раз датированным 8 октября 1812 года. Отправлен из селения Леташовка под Тарутино, где находился штаб Кутузова и шла перегруппировка войск для отпора армии Наполеона.Письмо адресовано губернатору Авдию Супоневу.Алексей Арескин заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Из числа находящихся в ведомстве вашего превосходительства, пожертвованных дворянством лошадей, Я прошу Вас отправить в Нижний Новгород такое количество, какое от вас потребует господин генерал-лейтенант граф Толстой и мне по исполнению донести... Кутузов.Конных заводов в те времена не существовало, лошадей закупали у крестьян. Покупка такого значительного количества - 500 голов - поставила губернатора СУпонева в затруднительное положение. Деньги пришлось занимать у дворянства - 64 тысячи рублей. Алексей Арескин показывает сохранившиеся отчеты. Тут представители всех сословий, никто не остался в стороне.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- О пожертвовниях существенных и денежных... в олполчение было пожертвованы кивера, штикеты , гранаты, султаны, мундиры строевые , панталоны. Жертвовали все - от котлов для варки пищи, хлеба до серебряных и золотых вещей. Распоряжение Кутузова будет исполнено. В семидневный срок для лошадей будут изготовлены и 25 тысяч железных подков с гвоздями. Часть лошадей отправят в действующую армию под Тарутино, часть - в Нижний Новгород, где формировалось народное ополчение - согласно архивным записям..Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Это крестьяне, которых набирало дворянство, обмундировало, экипировало, снабжало примитивным оружием, топоры и пики.И отправляло на помощь регулярной армии. Обмундирование каждого солдата обходилось помещику в 60 р 50 коп, плюс каждый из ополченцев получал трехмесячный запас продовольствия. Миллионная армия Наполеона продвигалась вглубь России. Ситуация была отчаянной. Александр 1 провозгласил смелый манифест , призывающий все сословия к общему содействию против врага. Так впервые в истории появилось народное ополчение - дополнительный резерв для армии.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Владополчение собрали в короткий срок- июль, август, сентябрь. Оно состояло из 6 полков. командовали офицеры и унтер-офицеры. Владополчение где-то в октябре выступило в Покровский уезд. В район Киржача. Оно защищало, окружало Москву, полукольцом.Одна из задач - блокирование наполеоновских фуражиров, целью которых были продовольственные запасы. Не имея огнестрельного оружия , только пики , ополченцы избегали крупных столкновений с противником. Но и Наполеон не рискнул двинуться в сторону Клязьмы. Владимирская губерния осталась нетронута войной. Она принимала святыни, беженцев, раненых .В Меленках и Муроме действовали военные госпитали. В день оставления французами Москвы - 19 октября 1812 года - во Владимир приходит еще одно письмо от Кутузова. Адресат- руководитель владимирского ополчения князь Борис Голицин.- Вот так оно было свернуто. В такой конверт запечатано печатью, а хранились листом. Покорно прошу ваше сиятельство отправиться с ополчением в столицу. и заняться управлением. До прибытия туда воинских и гражданских властей.Именно владимирские ополченцы одними их первых войдут в Москву. Их задачей будет восстановление порядка, налаживание почтовой связи.Юрий Прибылов старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Оно выполняло полицейские санитарные функции . Хоронило убитых, разбирало завалы, Как докладывал Голицын Кутузову, владимирским ополченцам их на тот момент было 15 тысяч .негде даже жить в Москве, поэтому жили бивуаком в лагере на улице.После Москвы владимирское ополчение будет продвигаться вслед за армией на запад. Холодная зима, болезни. В архиве сохранились поименные списки погибших ополченцев. К ноябрю 1814 года после роспуска ополчения из 15 тысяч человек во Владимирскую губернию вернется лишь половина от изначального состава. Госархив совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником готовит совместную выставку в честь 210-летнего юбилея событий 1812 года. Вместе с уникальными документами будут представлены и музейные реликвии военного времени. Многие можно посмотреть и сегодня, в частности в военно- исторической экспозиции Золотых ворот. Пули, осколки гранат с бородинского поля, офицерские шпаги, железные кирасы.Юрий Прибылов старший научный сотрудник Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Интересный элемент обмундирования. По сути из Средневековья. Но в н. 19 века .активно использовалось определенным родом войск - тяжелая конница которая выполняла функцию таранного удара.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Представляете эти кремниевые ружья пороховое, картечь сильно калечило.. все было залито кровью., полегло 35 тыс французов)) Новая историко-документальная экспозиция будет открыта в сентябре. Здесь можно будет увидеть множество экспонатов , которые выставляются впервые. В том числе и архивные подлинники с автографом Кутузова. Широкой аудитории они будут представлены только один день.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов Вести- Владимир.