Достроили. В микрорайоне Коммунар на улице Песочной в День города Владимира устроили праздник в честь открытия 3 корпуса детского сада №7. Это ясли-сад на 108 мест. Он отвечает всем

Достроили. В микрорайоне Коммунар на улице Песочной в День города Владимира устроили праздник в честь открытия 3 корпуса детского сада №7. Это ясли-сад на 108 мест. Он отвечает всем современным требованиям. Около здания есть игровые площадки и веранды. С утра там собрались родные детсадовцев и малыши. Их развлекали аниматоры. Собравшиеся на праздник люди рассказали, что