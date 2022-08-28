27 августа, в День города Владимира, в Центральном парке культуры и отдыха состоялась реконструкции...

27 августа, в День города Владимира, в Центральном парке культуры и отдыха состоялась реконструкции советской эпохи «Легенды городского парка».Сотрудники МЧС России приняли в ней участие и представили экипировку и технику пожарной охраны 1980-ых годов. Владимирцы смогли увидеть дыхательный аппарат КИП-8 на сжатом кислороде, в котором работали пожарные подразделения в советские годы. Кроме того, конструкторы из города Москвы представили пожарный автомобиль оперативной службы на базе ГАЗ-М-21 «Волга».Сегодня представители 1-го пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности также несут дежурство в Центральном парке культуры и отдыха и на остальных восьми площадках, задействованных в Дне города: на Соборной и Театральной площадях, на Пушкинском бульваре и в парке Липки, на пешеходной Георгиевской улице, в Добросельском парке и парке Дружба.Фото: https://33.mchs.gov.ru/