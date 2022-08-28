В Камешковском районном суде состоялось заседание, в ходе которого был вынесен вердикт в отношении...

В Камешковском районном суде состоялось заседание, в ходе которого был вынесен вердикт в отношении бывшего полицейского.Судом установлено, что местный житель, занимая должность начальника отдела тыла ОМВД России по Камешковскому району, в период со 2 по 23 ноября 2020 года в нарушение требований должностной инструкции, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, систематически вносил в путевые листы заведомо завышенные сведения о количестве выданного сотрудникам ДПС ГИБДД ОМВД бензина, фактически его не выдавая. При этом он давал указания сотрудникам ДПС ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, закрепленным за служебным транспортом, вносить в путевую документацию не соответствующие действительности сведения об израсходованном ими при эксплуатации служебного транспорта количестве топлива и пройденном километраже.Далее полицейский с целью использования бензина, предоставлял на АЗС оформленные им документы, на основании которых производилась реализация топлива. Таким образом, используя свое служебное положение, офицер из личной заинтересованности, вопреки интересам службы, распорядился по собственному усмотрению горюче-смазочными материалами, приобретенными за счет бюджетных средств, причинив ОМВД России по Камешковскому району материальный ущерб на сумму 96370 рублей.Фото: https://www.pxfuel.com/