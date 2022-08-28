С понедельника 29 августа блокировки движения на путепроводе Павловский мост сстанут ежедневными....

С понедельника 29 августа блокировки движения на путепроводе Павловский мост сстанут ежедневными.С понедельника, 29 августа, по пятницу, 2 сентября, для обеспечения безопасности дорожного движения на время ремонта, мост через железную дорогу Москва – Нижний Новгород временно перекроют. Движение пешеходов и транспортных средств будет ограничено с 13:00 до 17:00 часов на пр. Ленина – от ул. Труда до ул. Октябрьской.Фото: https://www.pxfuel.com/