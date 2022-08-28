28 августа в Суздале прошел первый сап карнавал на воде. Уникальный фестиваль не пропагандирует...

28 августа в Суздале прошел первый сап карнавал на воде.Уникальный фестиваль не пропагандирует ничего, кроме отличного настроения, веселья, спорта, здоровья и культурного обогащения во всех проявлениях! Мероприятие создано абсолютно для всех желающих, в целях объединения людей таким великолепным видом отдыха на воде как sup!Все участники начали свое увлекательное путешествие по воде от улицы Пушкарская, д. 45А (площадка гостиницы Река времени), финиш карнавала был ГТК. Сбор участников был организован в 8:00, было проведено знакомство и инструктаж, затем в 9:00 состоялось отплытие. Заплыв продолжался 2 часа - до 11:00.Участников ожидало безудержное веселье, отличное настроение и новые знакомства на протяжении всего мероприятия!Фото: Алексей Макаров