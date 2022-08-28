Чем дешевле и диковеннее, тем круче! Владимирские авто-кулибины удивили горожан своим новым...

Чем дешевле и диковеннее, тем круче! Владимирские авто-кулибины удивили горожан своим новым творением- "русским кабриолетом". Создатели Автокиборга уже успели поймать волну хайпа и в соцсетях. Давайте оценим их арт-объект на колесах и поаплодируем их увлечению.Облик этого автокиборга советского производства словно иллюстрация к статье 12 и 5 административного кодекса. "Излюбленной" владимирскими автобунтарями - "самовольное внесение изменений в конструкцию". Если такую "красотку" остановят, снимут с учета, а водителя оштрафуют.- Вот этой спойлер был куплен за пятьсот рублей на Авито. Вот эта часть, каркас спойлера, был сварен из металла с металлоприемки за 150 рублей.Как и обвес - сделан из обрезков железа в гараже. Выхлопная система напоминает об автомонстрах из фильма "Безумный Макс". По трубе на каждый цилиндр. Ранний значок от жигулей отреставрирован болтом прямо по центру, рассказывает механик Иван. Диски от несуществующей модели, двери от разных машин, искусственно заржавленный кузов и оригинальная "копеечная" начинка.- История решетки тоже в каком-то смысле уникальна, потому что вот эта часть решетки - противоположная сторона решетки. Она должна была стоять на этой стороне. Она была найдена в огороде. Лежала там пять лет, но мной отреставрирована и замечательно списана в этот автомобиль.Известность автолаборатория механиков-постмодернистов получила, когда фотографии их переделок попали в соцсети. Волну реакции они ждали и получили. Особенно благодаря ныне отдыхающему на металлоломе "русскому кабриолету". Подписчики "Подслушки" поделились на два лагеря. На осуждающих, тех, кто не понимает "зачем" и советует купить новый автомобиль, и оптимистов с чувством юмора. Они окрестили кабриолет "машиной для счастливых и свободных людей, не боящихся летних ливней".Артем:- Мы купили её за семь тысяч. Она была гнилая вся в труху. Переварили полы на ней, купив их в металлоприемке, естественно. Просто листы и профиль. Сварили полы, потом она нам надоела. Ну и все, собственно. В один день просто купили диски и отрезали крышу.Бывшая "шестерка" - киборг-старожил. В этом сезоне побывала уже на пяти фестивалях. Только закончился, например, фестиваль "ЖиФест" в Москве. Мероприятие собрало несколько сотен ценителей и поклонников отечественных "Жигулей". Сильнее фестивалей молодая и горячая кровь любит только дрифт. Но для него легальная площадка откроется только зимой, так что вскоре арт-объект на колесах снова ждет модернизация.Никита:- В основном нас трое-четверо, а так человек 8 приезжает смотрят помогают.- А в чем соль дрифта?- Не знаю, какой-то адреналин. Прикольно боком ехать. Я бы хотел заниматься дрифтом где-нибудь на отведенных площадках, но в нашей области этого нет.По профессии главный "безумный" инженер Иван - учитель информатики, "играть в конструктор для взрослых" в гараже, - его давнее увлечение. Престижность машины, поясняют молодые механики, для них не важна. С дорогой не повеселишься.Иван:- Приснилось или просто проснулся я с такой мыслью, что тачка должна выглядеть как-то супер дико, что должна привлекать кучу внимания и, собственно, я пошел в гараж, руки чесались. У каждого человека свои приоритеты. Кто-то будет получать удовольствие от дорогой машины. Ему будет приятно ездить, это будет комфортная машина и т.д., а, допустим, я такой человек, мне, чем дешевле тачка, тем круче. И чем она диковинней выглядит, чем больше с ней что-то сделано, тем круче.Интернет и книги - все, что нужно для того, чтобы разобраться в любой машине, рассказывает Артём. Без знаний опасно: может что-нибудь взорваться или отвалиться.Артем:- Мы здесь все занимаемся одним делом, т.е. варим, пилим, крутим. Что придет в голову, то и делаем. Прям вообще не мелочимся. Развлекаемся, чтобы не тратить время в пустую, учимся чему-то. Варить же тоже нужно уметь, пилить, крутить болты, поэтому делаем то, что нравится. Это лучше, чем где-то там сидеть, что-то употреблять. Почему не надо загадывать на будущее? Я не знаю. Наверное, надо загадывать, но не сейчас. Это точно. Потому что завтра может и не быть. Надо делать сейчас."А ведь пока молодость не прошла, её нужно превращать в радость...до полного удовлетворения," - писал японский автор Харуки Мураками, - "Только этими воспоминаниями и можно будет согреть себя в старости".Любовь Клюквина, Александр Чунаев