Сотрудники МЧС России по Владимирской области эвакуировали 50 взрослых и 12 детей из горящего дома №3 по улице Нижняя Дуброва ночью 28 августа. По информации ведомства, вызов поступил в 3:47. В

Сотрудники МЧС России по Владимирской области эвакуировали 50 взрослых и 12 детей из горящего дома №3 по улице Нижняя Дуброва ночью 28 августа. По информации ведомства, вызов поступил в 3:47. В 10-этажном доме вспыхнула квартира. На место выехали спасатели, часть которых потушила пожар, а другая – эвакуировали жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь