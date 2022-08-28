На мужчин составили протоколы о мелком хулиганстве.

Во Владимире на День города полиция задержала двоих парней. уже разлетелось по соцсетям.Как рассказали в региональном УМВД, пьяные мужчины после концерта на Соборной площади шли по центру города, ругались матом, оскорбляли прохожих. Сотрудники полиции скрутили дебоширов. Один из них оказал сопротивление, но в итоге правоохранители утихомирили выпивох.Обоих доставили в отдел, где составили протокол по статье о мелком хулиганстве.Напомним, что 27 августа Владимир отметил 1032-ой День рождения, который завершился