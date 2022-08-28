Но от жаркой погоды есть еще и большие плюсы. Во Владимире маленькая сенсация - начали плодоносить...

Но от жаркой погоды есть еще и большие плюсы. Во Владимире маленькая сенсация - начали плодоносить свои кофейные кентуккийские деревья."Бундук" или "Гимнокладус двудомный". Вырастили деревья на научно-исследовательской станции в Судогодском районе 11 лет назад и передали в дар Патриаршему саду. Сегодня Александр Малышенко показывает успешное достижение дендрологов.Александр Малышенко фермер:- Друзья , вот эти замечательные деревья, рядом со мной женские экземпляры, внутри плодов тёмные бобы. Индейцы из них готовили кофе . Это большое достижение.Приходите и наблюдайте.