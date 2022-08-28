Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске 38-летней Соломонии (Полины) Викторовны...

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске 38-летней Соломонии (Полины) Викторовны Барановой Гилаури, жительницы поселка Боголюбово Владимирской области.Ее местонахождение неизвестно с 16 августа 2022 года.Отличительные приметы пропавшей: рост 164 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в оранжевую майку, зеленые брюки, светло-зеленые тапки. С собой была голубая хозяйственная сумка.Если вы где-то видели эту женщину или знаете ее местонахождение просьба сообщить по горячим телефонам 8 800 700-54-52 или 112.Инфорг поисков Тезия (Тома): 8 (910) 178-77-63.