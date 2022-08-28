С начала пандемии COVID в регионе обнаружен у 155840 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 августа выявлено 237 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 64 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 26 - в Ковровском, 4 - в Петушинском, 12 - в Кольчугинском, 34 - в Александровском, 9 - в Юрьев-Польском, 28 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Судогодском, 13 - в Киржачском, 6 - в Камешковском, 16 - в Суздальском, по 1 - в Гороховецком и Вязниковском районах, а также по 3 - в Собинском районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 155840 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42227 заболевших во Владимире, 18318 - в Ковровском районе и 17120 - в округе Муром.