1 сентября киржачский райсуд рассмотрит административное дело о рецидиве по дискредитации специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР в отношении москвича Сергея Серёгина.

1 сентября киржачский райсуд рассмотрит административное дело о рецидиве по дискредитации специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР в отношении москвича Сергея Серёгина. Мужчина уже был оштрафован за аналогичные действия 27 мая на 30 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела, находясь в мировом суде, Серёгин при свидетелях вновь озвучил своё заявление, содержащее высказывание, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР.Второй протокол райсуд рассмотрит утром 1 сентября.Добавим, что во Владимирской области по статье 20.3.3 КоАП оштрафованы уже 12 человек.