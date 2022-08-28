Подробности, как это часто бывает в таких случаях, не уточняются. Волонтёры выражают благодарность всем участникам поиска.

Во Владимирской области спустя два дня найдена живой пропавшая 38-летняя женщина. Соломония Гилаури пропала без вести в посёлке Боголюбово 26 августа.На протяжении всего времени поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помогал в её розыске. В воскресенье утром стало известно, что «потеряшка» нашлась.Подробности, как это часто бывает в таких случаях, не уточняются. Волонтёры выражают благодарность всем участникам поисков.