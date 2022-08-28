На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 августа 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 августа 2022 года лабораторно подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:64 сл. в г. Владимир,9 сл. в Муромском,26 сл. в Ковровском,4 сл. в Петушинском,12 сл. в Кольчугинском,34 сл. в Александровском,9 сл. в Юрьев-Польском,28 сл. в Гусь-Хрустальном,8 сл. в Судогодском,3 сл. в Собинском,3 сл. в г. Радужный,13 сл. в Киржачском,6 сл. в Камешковском,1 сл. в Гороховецком,0 сл. в Меленковском,1 сл. в Вязниковском,16 сл. в Суздальском,0 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 155840 случаев заболевания.