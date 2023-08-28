12 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области. Столкновение автобуса и трех...

12 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области.Столкновение автобуса и трех автомобилей произошло сегодня, 28 августа, примерно в 10 часов на 2 км автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе.По предварительной информации, 56-летний водитель легкового автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус, ехавший в сторону Собинки, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Далее автобус совершил столкновение с иномаркой «Чери», а автомобиль «Лада» в свою очередь столкнулся с «Нивой».По состоянию на 13:00 известно, что 10 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Водитель «Лады» госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь.На месте дорожного происшествия находится начальник Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Артур Амосов.Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Собинскому району устанавливают обстоятельства автоаварии.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.