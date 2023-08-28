Вуз принял 43 слушателей ординатуры

Владимирская область впервые начинает готовить медиков — 131 студент поступили в первый набор филиала ПИМУ. Об этом сообщает глава региона Александр Авдеев.Губернатор отметил, что конкурс составлял 3 человека на место. Поступали также жители других регионов и ближнего зарубежья.Для обучения врачей в филиал приобрели самое современное оборудование, преподавать им будут 14 специалистов из учреждений региона, а также из головного вуза.Кроме того, филиал принял 43 слушателей ординатуры.Напомним, владимирским педагогам помогут проводить в школах .