Ольга Бузова опубликовала в своих социальных сетях видео с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Ольга Бузова опубликовала в своих социальных сетях видео с российским хоккеистом Александром Овечкиным.Многие признают в Ольге Бузовой большой талант пиарщика. Певица может без особого труда заставить прессу говорить о себе на регулярной основе.Любое появление звезды на публике становится инфоповодом. Недавно артистка в своих социальных сетях опубликовала видео с российским хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.Знаменитости обнимались, после чего спортсмен поцеловал ведущую в щеку. Видео завершилось тем, что Овечкин пытался повторить за певицей танцевальные движения под ее популярную песню "Мало половин"."Люблю", — лаконично подписала ролик Бузова. Сейчас хоккеист отдыхает в Москве перед стартом нового сезона, передает .Стоит отметить, что в минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Это не помогло "Кэпиталз»" выйти в плей-офф турнира.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Тарасов поговорил со своим близким другом рэпером T-killah о тяжелом периоде после развода. Когда с первых полос таблоидов не сходили новости о расставании Бузовой и Тарасова, певец стал на защиту футболиста, чем очень обидел Ольгу. Примечательно, что именно T-killah познакомил футболиста с исполнительницей.