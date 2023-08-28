Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, и с тех пор фанаты гадают, кому достанется движимое и недвижимое имущество звезды советского кино.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, и с тех пор фанаты гадают, кому достанется движимое и недвижимое имущество звезды советского кино.По слухам, актриса мечтала передать все, что имеет, в собственность какого-нибудь музея, но завещания написать не успела. Адвокат Сергей Жорин рассказал , могут ли поклонники претендовать на наследие артистки. По его словам, история наследства бездетной Ирины Мирошниченко вполне обычная, ведь люди при жизни не думают, кто и как будет потом распоряжаться их вещами.Как отметил адвокат, актриса, скорее всего, была бы рада, если бы наследство досталось поклонникам, которые бы сделали в ее квартире дом-музей, однако закон, увы, не на их стороне. Юридически фанаты не могут претендовать на вещи звезды, они достанутся, скорее всего, родственникам.Причем в этом вопросе совершенно неважно, была ли у Ирины Мирошниченко какая-либо связь с родными по крови людьми. Адвокат отметил, что обычно именно родня становится преградой для выхода памятных материалов в честь звезд, покинувших этот мир. Часто они просят баснословные суммы за право использования материалов покойного, и продакшн просто отказывается от идеи."Армия поклонников и их слово ровным счетом ничего не значат ни для суда, ни для нотариуса. Они не смогут не только вступить в наследство, но и не могут быть стороной в судебном процессе в случае спора", – говорит Сергей Жорин.