Что такое отцовский капитал? При каких условиях отцы Владимирской области смогут получить...

Что такое "отцовский" капитал? При каких условиях отцы Владимирской области смогут получить выплату?В этом году отцовский капитал на рождение первого ребенка составляет 586,9 тысяч рублей, при рождении второго ребенка до 775,6 тысяч рублей.Что такое отцовский капитал?Это условное название господдержки в виде материнского капитала, которую могут получить мужчины — усыновители или отцы детей. Это тот же маткапитал, который сейчас получают в основном женщины, а мужчины — только в исключительных случаях.Если он единственный усыновитель ребенка. Тогда сертификат оформляется сразу мужчине.При каких условиях отец может претендовать на выплату:мать ребенка умерла или признана умершей;мать ребенка лишена родительских прав;мать ребенка оставила его в больнице и дала согласие на усыновление;было суррогатное материнство.Выплату нельзя обналичить, но ее можно потрать на улучшение жилья, оплату образования для детей, накопительную пенсию, товары и услуги для детей-инвалидов.Фото freepik.com