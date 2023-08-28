Что такое отцовский капитал? При каких условиях отцы Владимирской области смогут получить...
Что такое "отцовский" капитал? При каких условиях отцы Владимирской области смогут получить выплату?
В этом году отцовский капитал на рождение первого ребенка составляет 586,9 тысяч рублей, при рождении второго ребенка до 775,6 тысяч рублей.
Что такое отцовский капитал?
Это условное название господдержки в виде материнского капитала, которую могут получить мужчины — усыновители или отцы детей. Это тот же маткапитал, который сейчас получают в основном женщины, а мужчины — только в исключительных случаях.
Если он единственный усыновитель ребенка. Тогда сертификат оформляется сразу мужчине.
При каких условиях отец может претендовать на выплату:
мать ребенка умерла или признана умершей;
мать ребенка лишена родительских прав;
мать ребенка оставила его в больнице и дала согласие на усыновление;
было суррогатное материнство.
Выплату нельзя обналичить, но ее можно потрать на улучшение жилья, оплату образования для детей, накопительную пенсию, товары и услуги для детей-инвалидов.
Фото freepik.com