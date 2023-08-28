Во Владимирской области за 7 месяцев 2023 года правоохранители возбудили 33 уголовных дела, главными фигурантами которых стали подростки.

Во Владимирской области за 7 месяцев 2023 года правоохранители возбудили 33 уголовных дела, главными фигурантами которых стали подростки. Было расследовано 47 преступлений, в том числе 29 тяжких и особо тяжких, совершённых несовершеннолетними гражданами. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Чаще всего владимирские дети совершают кражи, грабежи, угоны и участвуют в незаконном обороте наркотиков. А вот убийц и насильников среди подростков в текущем году выявлено не было.В ведомстве напоминают, что именно родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Взрослым необходимо знать круг общения ребёнка и сферу его интересов, а также объяснять важность соблюдения закона.