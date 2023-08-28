28.08.2023

2023-08-28 08:25:28

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» не оставит оппонентам шансов в честной и конкурентной борьбе

Победа партии на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул Председатель Единой России Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.



Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от Единой России. Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены Президентом страны, - сказал Дмитрий Медведев.



В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность. По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.



Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии, – подчеркнул Андрей Турчак.



Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы Единой России, чтобы укрепить доверие к партии: Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы.



Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе Единой России, а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.



Один из важнейших приоритетов для партии – помощь фронту, участникам СВО и членам их семей, гуманитарные миссии, напомнил Председатель партии. При этом он подчеркнул, что вся страна живёт в режиме Всё для фронта, всё для Победы, но и текущие проблемы надо решать.



Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле формирует и успехи на фронте, – сказал Дмитрий Медведев.



Он также поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями Единой России, за помощь людям и в особенности тех, кто находится на переднем крае СВО, и их семей.



Московская Единая Россия уверенно подходит к решающему этапу избирательного цикла-2023. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Партия направит на избирательные участки тысячи обученных наблюдателей. В дни выборов будет работать ситуационный центр. Все это позволит полностью контролировать ситуацию на участках и защитить право москвичей на самостоятельный и открытый выбор, – отметил секретарь Московского реготделения Единой России, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. – В Москве продолжается реализация партийных и гуманитарных проектов – в том числе, масштабный сбор помощи для бойцов СВО, жителей новых регионов и семей мобилизованных бойцов. Эта стабильная и планомерная работа, которая приносит явные результаты, помогает объединить москвичей и завоевать доверие новых сторонников.



В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что сторонники Единой России на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.



Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен – вы сделаете все возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования, - сказал он.