Энергетики завершили ремонтные работы на улице Белоконской во Владимире. Движение на участке дороги от проспекта Строителей до ул. Горького открыли с 18:00 28 августа, сообщили в пресс-службе

Энергетики завершили ремонтные работы на улице Белоконской во Владимире. Движение на участке дороги от проспекта Строителей до ул. Горького открыли с 18:00 28 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы длились два месяца. Специалисты заменили полкилометра теплотрассы. Стоимость работ – 40 миллионов рублей. Прежде чем открыть движение на улице, было восстановлено около 2000 кв. м асфальта