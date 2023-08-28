Фельдшерско-акушерский пункт в селе Подолец Юрьев-Польского района капитально отремонтировали. Реставрация прошла в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Замена кровли, ремонт фасад и

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Подолец Юрьев-Польского района капитально отремонтировали. Реставрация прошла в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Замена кровли, ремонт фасад и входа, внутреняя отделка помещений и прокладка инженерных сетей –– все это обошлось более чем в 2 млн рублей, сообщило правительство региона со ссылкой на Минздрав. ФАП работает для 329 человек из шести населенных пунктов. До конца