Александр Авдеев заработал в 2022 году 4,5 млн рублей. Однако это примерно на 800 тысяч меньше, чем в 2021 – тогда губернатор получил 5,3 млн. Сведения о доходе кандидатов на выборы в Заксобрание

Александр Авдеев заработал в 2022 году 4,5 млн рублей. Однако это примерно на 800 тысяч меньше, чем в 2021 – тогда губернатор получил 5,3 млн. Сведения о доходе кандидатов на выборы в Заксобрание опубликовала избирательная комиссия региона. Благодаря данным известно и об имуществе, зарегистрированном на имя Александра Авдеева. В Краснодарском крае у губернатора есть: земельный