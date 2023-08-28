Из-за крупного пожара в промзоне Пекинка встала в пробке вплоть до Восточного района Владимира Об...

Из-за крупного пожара в промзоне Пекинка встала в пробке вплоть до Восточного района ВладимираОб этом сообщают в соцсетях, водители, которые в час пик застряли на улице Куйбышева.Напомним, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 100 кв.м. в здании на улице Куйбышева, дом 18, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Он начался в 17 часов на крыше заброшенного цеха.На данный момент пробка на Пекинке растянулась от ТЦ "Самохвал" пости до самого Доброго.Фото ТГ "Подслушано Автомобилистов Владимир", видео пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.