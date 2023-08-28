Как будет выплачиваться материнский капитал владимирским семьям с 1 сентября 2023? С 1 сентября...

Как будет выплачиваться материнский капитал владимирским семьям с 1 сентября 2023?С 1 сентября региональный материнский капитал будет выплачиваться на третьего и каждого последующего ребенка. Поправки в закон инициировал губернатор Александр Авдеев.До настоящего времени семья могла получить выплату - 75 тысяч 728 рублей - лишь единожды на третьего или одного из последующих детей. Поддержка положена детям рожденным с 1 января 2022 года и распространяется не только на кровных, но и на усыновлённых малышей. Обратиться за ней можно по достижении ребенком полутора лет и до трёх.Распорядиться областным капиталом семья может по своему усмотрению.