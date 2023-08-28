Команда МЧС из Радужного завоевала победный Кубок областных соревнований по пожарно-спасательному...

Команда МЧС из Радужного завоевала победный Кубок областных соревнований по пожарно-спасательному спорту.Команда 66-ого спецуправления федеральной пожарной службы МЧС из Радужного завоевала победный Кубок областных соревнований по пожарно-спасательному спорту.Турнир проходит ежегодно в память о ветеране пожарной охраны, бывшем начальнике противопожарной аварийно-спасательной службы области Михаиле Звереве. Он много лет и сил посвятил развитию пожарно-прикладного спорта, при нем в Загородном были построены стадион Прометей и башня для тренировок спасателей. Участие в соревнованиях приняли восемь команд. Бойцов ждали традиционные испытания - "Штурмовая лестница" и "Боевое развертывание" со стрельбой из водомета. Пожарным нужно было попасть в небольшое отверстие в центре мишени и заполнить водой резервуар, чтобы привести в действие проблесковый маячок.Никита Губанов, Владимир Гайтанов, участники соревнований:- Я занимаюсь спортом с 2015 года, с семнадцати лет.- Я занимаюсь спортом десять лет.- Конечно, помогает физическая подготовка. Опять же упражнения с ручными лестницами. Обязательно.