Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС в промзоне на Пекинке во Владимире. Фото и видео...

Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС в промзоне на Пекинке во Владимире.Фото и видео первыми опубликовали проезжавшие мимо очевидцы.Насколько можно судить по снятым ими кадрам, горят пустующие цеха в районе торгового комплекса "Ивановские мануфактуры".Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 100 кв.м. в здании по адресу: г.Владимир, ул. Куйбышева, дом 18, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило в 17.11. На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза распространения огня. Пожар происходил в неэксплуатируемой части здания.Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар. Сообщений о пострадавших нет.К ликвидации привлекались 40 человек личного состава и 12 единиц техники.Кадры https://t.me/pvov33 и пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.