Любители музыки могут проголосовать за проект гитариста и советника губернатора Владимирской...

Любители музыки могут проголосовать за проект гитариста и советника губернатора Владимирской области Романа МирошниченкоКультурно-просветительский проект гитариста и советника губернатора Владимирской области Романа Мирошниченко включен в реестр портала Достижения. рф.Исполнитель в сопровождении камерного струнного оркестра областной филармонии знакомит любителей музыки с различными направлениями - от классики до прогрессив-рока. Поддержать проект своим голосом можно на сайте Достижения РФ. Регистрации не требуется.