Народные приметы: 29 августа. Чему нужно уделить особое внимание в праздник Ореховый Спас 29...

Народные приметы: 29 августа. Чему нужно уделить особое внимание в праздник Ореховый Спас29 августа 2023 года проходит народный праздник Ореховый Спас. К этой поре завершалась жатва. Начинали сеять озимые. Отсюда праздник получил ещё одно название – Хлебный Спас.Приготовленный каравай из нового урожая, освящённый в Церкви, съедали члены семьи, а оставшийся кусочек заворачивали в тряпочку и оставляли за иконой до следующего Хлебного Спаса. По поверьям, он убережёт семью от голода.Что можно делать в Ореховый спас?Сегодня желательно полакомиться орехами или блюдами из орехов, с их добавлением (если нет аллергии или противопоказаний к данному продукту). Хлеб и изделия из муки/теста также в этот день являются традиционными.Приготовленными хлебобулочными изделиями угощали родных, друзей, соседей, малоимущих, нищих, просящих подаяние.В этот день верующие молятся раннехристианскому мученику врачу Диомиду. Святого просят о выздоровлении, излечении недугов, крепком здоровье.Хороший день для покупок и шопинга. Особенно удачными будут вещи из ткани — одежда, мягкая мебель, постельное бельё, картины и так далее. Обратите особое внимание на покупку полотенца — купленное в этот день, оно будет помогать сохранять красоту, молодость и здоровье.Что нельзя делать в Ореховый Спас?Среди запрещающих примет на 29 августа в Хлебный Спас (Холщовый, Ореховый, Полотняный), наши предки особенно выделяли поверье, которое предупреждает, что в Третий Спас ни в коем случае нельзя пользоваться чужими полотенцами.Не стоит ссориться и желать кому-либо зла, поскольку оно обязательно вернется в десятикратном размере и сильно ударит по злому человеку и его близким.Не стоит 29 августа переносить запланированное путешествие на другой день, так как тогда оно будет неудачным.Народные приметы на 29 августа 2023 годаХороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.Кто на Ореховый Спас найдет орех двойчатку или тройчатку, тот скоро разбогатеет.Этот день благоприятный для поездок – все задуманное осуществится.Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима без метелей и заносов пройдёт.Если рядом с луной образовался круг, то на следующий день пойдёт дождь.Фото freepik.com