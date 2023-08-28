Народные приметы: 29 августа. Чему нужно уделить особое внимание в праздник Ореховый Спас
29...
Народные приметы: 29 августа. Чему нужно уделить особое внимание в праздник Ореховый Спас
29 августа 2023 года проходит народный праздник Ореховый Спас. К этой поре завершалась жатва. Начинали сеять озимые. Отсюда праздник получил ещё одно название – Хлебный Спас.
Приготовленный каравай из нового урожая, освящённый в Церкви, съедали члены семьи, а оставшийся кусочек заворачивали в тряпочку и оставляли за иконой до следующего Хлебного Спаса. По поверьям, он убережёт семью от голода.
Что можно делать в Ореховый спас?
Сегодня желательно полакомиться орехами или блюдами из орехов, с их добавлением (если нет аллергии или противопоказаний к данному продукту). Хлеб и изделия из муки/теста также в этот день являются традиционными.
Приготовленными хлебобулочными изделиями угощали родных, друзей, соседей, малоимущих, нищих, просящих подаяние.
В этот день верующие молятся раннехристианскому мученику врачу Диомиду. Святого просят о выздоровлении, излечении недугов, крепком здоровье.
Хороший день для покупок и шопинга. Особенно удачными будут вещи из ткани — одежда, мягкая мебель, постельное бельё, картины и так далее. Обратите особое внимание на покупку полотенца — купленное в этот день, оно будет помогать сохранять красоту, молодость и здоровье.
Что нельзя делать в Ореховый Спас?
Среди запрещающих примет на 29 августа в Хлебный Спас (Холщовый, Ореховый, Полотняный), наши предки особенно выделяли поверье, которое предупреждает, что в Третий Спас ни в коем случае нельзя пользоваться чужими полотенцами.
Не стоит ссориться и желать кому-либо зла, поскольку оно обязательно вернется в десятикратном размере и сильно ударит по злому человеку и его близким.
Не стоит 29 августа переносить запланированное путешествие на другой день, так как тогда оно будет неудачным.
Народные приметы на 29 августа 2023 года
Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.
Кто на Ореховый Спас найдет орех двойчатку или тройчатку, тот скоро разбогатеет.
Этот день благоприятный для поездок – все задуманное осуществится.
Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.
Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима без метелей и заносов пройдёт.
Если рядом с луной образовался круг, то на следующий день пойдёт дождь.
Фото freepik.com