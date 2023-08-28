Объем наличных денег в кассах банков и банкоматах достиг рекордных 2,07 трлн рублей, следует из данных ЦБ. В июле их прирост оказался максимальным с сентября прошлого года. Одна из причин — рост спроса на обмен валюты на фоне резкого ослабления рубля.

Объем наличных денег в кассах российских банков, банкоматах и в пути на 1 августа достиг рекордных 2,07 трлн рублей. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.Согласно ей, за июль наличные остатки у банков увеличились на 180,9 млрд рублей, или на 9,6%. Если исключить сезонный всплеск в январе, это максимальный прирост с сентября прошлого года, когда на фоне объявленной частичной мобилизации объем денег в кассах и банкоматах подскочил на 201,9 млрд рублей. Объем наличных у банков растет второй месяц подряд: в июне показатель увеличился на 111,8 млрд рублей, или на 6,3%.Одна из причин такой тенденции — рост спроса на обмен валюты на фоне снижения курса рубля, пояснил РБК управляющий директор Эксперт РА Юрий Беликов. На фоне ослабления рубля рос спрос на валютообменные операции. Зачастую граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, прибереженную с прошлого года, пытаясь компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса к рублю, — указал эксперт.С ним согласился независимый аналитик Андрей Бархота. По его оценке, за июнь-июль объем операций по обмену иностранной валюты на рубли мог достичь 100 млрд рублей. Однако эксперт считает это краткосрочным трендом. Главный мотив аномально высокого спроса — мотив предосторожности. На этом фоне банкоматы все быстрее пустеют, и банки вынуждены заготавливать все больше наличных денег, — указал он.При этом для самих банков расширение кассы — неприятная тенденция, указали опрошенные РБК эксперты. Очевидно, что банки не получают процентного дохода на эти 2 трлн рублей. Но несут издержки по наполнению наличными кассовых узлов, — отметил Бархота.По словам Беликова, избыточная валютная наличность нежелательна для банков не только из-за того, что она не работает. [Это] также требует закрытия валютной позиции, за что приходится приплачивать либо в форме процентов по валютным пассивам, либо в форме разницы по сделкам с производными финансовыми инструментами, — пояснил эксперт.На фоне роста наличных денег в кассах и банкоматах банки в июле начали вводить повышенные комиссии или вовсе ограничивать прием иностранной наличной валюты, пишет РБК. Например, Райффайзенбанк и Ситибанк приостановили прием наличных долларов и евро, комиссии на такие операции теперь есть в Газпромбанке, Тинькофф, Юникредите, Ренессанс кредите, Интезе, БКС Банке и других кредитных организациях.В Ситибанке РБК заявили, что прирост наличных был следствием валютной переоценки из-за ослабления рубля, а также незначительным увеличением остатков в иностранной валюте.