В начале года певица Слава эмоционально объявила о расставании с мужем Анатолием Данилицким.

В начале года певица Слава эмоционально объявила о расставании с мужем Анатолием Данилицким.Артистка ушла от отца своей младшей дочери Антонины, заявив, что планирует найти новую любовь и не собирается ставить на себе крест. О причинах расставания звезда не сообщила, отметив, что "косяк" был со стороны супруга.Через несколько месяцев Анатолий Данилицкий снова стал героем сторис Славы (Анастасии Славенской) в запрещенной социальной сети. Певица отправилась на отдых вместе с семьей, и бывший муж присоединился к путешествию. Как оказалось, пара приняла решение воссоединиться. В эфире "Шоу Воли" она заявила, что у них "любовь до гроба", а расстались они по дурости.Слава решила все-таки назвать причину, которая их рассорила. По словам звезды, в тот период у нее было много работы, а у мужа, наоборот, мало. Он проводил свободное время с женщинами легкого поведения в ночном клубе, артистка об этом узнала, обиделась. "А потом думаю… Давай домой обратно", – поделилась Слава в беседе с Павлом Волей.Стоит отметить, это не первое расставание пары. Двенадцать лет назад супруги уже переживали подобный кризис. По словам певицы Славы, тогда она закрутила роман с молодым человеком, а Анатолий Данилицкий – с "молодой дурой".