Под Владимиром автобус столкнулся с тремя автомобилями.
Авария случилась сегодня в 10 часов 30...
Под Владимиром автобус столкнулся с тремя автомобилями.
Авария случилась сегодня в 10 часов 30 минут на автодороге Собинка-Лакинск 17Н-59.
Произошло столкновение автобуса и 3 легковых автомобилей. Имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и трех легковых автомобилей. Имеются пострадавшие. В их спасении приняли участие сотрудники МЧС. Они деблокировали одного из пострадавших из салона легкового автомобиля.
В ликвидации последствий ДТП от МЧС принимали участие 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Информация уточняется.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.