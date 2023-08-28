Под Владимиром автобус столкнулся тремя автомобилями. Авария случилась сегодня в 10 часов 30...

Под Владимиром автобус столкнулся тремя автомобилями.Авария случилась сегодня в 10 часов 30 минут на автодороге Собинка-Лакинск 17Н-59.Сообщение о ДТП поступило 28 августа в 10.30. Произошло столкновение автобуса и 3 легковых автомобилей. Имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и трех легковых автомобилей. Имеются пострадавшие. В их спасении приняли участие сотрудники МЧС. Они деблокировали одного из пострадавших из салона легкового автомобиля.В ликвидации последствий ДТП от МЧС принимали участие 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Информация уточняется.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.