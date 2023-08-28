Проект второго моста через Клязьму будет готов менее, чем через год. Региональное Правительство заказало проект автодороги между площадью Фрунзе и микрорайоном Заклязьменский.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-08-2023-pravitelstvo-oblasti-zakazalo-proekt-vtorogo-mosta-cherez-klyazmu.html" target="_blank">Правительство области заказало проект второго моста через Клязьму</a> - Проект второго моста через Клязьму будет готов менее, чем через год. Региональное Правительство заказало проект автодороги между площадью Фрунзе и микрорайоном Заклязьменский.
[url=https://33live.ru/novosti/28-08-2023-pravitelstvo-oblasti-zakazalo-proekt-vtorogo-mosta-cherez-klyazmu.html]Правительство области заказало проект второго моста через Клязьму[/url] - Проект второго моста через Клязьму будет готов менее, чем через год. Региональное Правительство заказало проект автодороги между площадью Фрунзе и микрорайоном Заклязьменский.