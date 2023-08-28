Проект второго моста через Клязьму будет готов менее, чем через год. Региональное Правительство заказало проект автодороги между площадью Фрунзе и микрорайоном Заклязьменский.

Проект второго моста через Клязьму будет готов менее, чем через год. Региональное Правительство заказало проект автодороги между площадью Фрунзе и микрорайоном Заклязьменский. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта на разработку проектной документации составляет 120 миллионов рублей. Причем также стали известны характеристики проектируемой автодороги. Из Технического задания на выполнение работ – Протяженность –