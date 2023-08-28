Работы по замене дорожного покрытия на федеральной трассе в Покрове завершат до 1 сентября. Об этом нашему телеканалу сообщил представитель Упрдор «Москва-Нижний Новгород». По его словам, в

Работы по замене дорожного покрытия на федеральной трассе в Покрове завершат до 1 сентября. Об этом нашему телеканалу сообщил представитель Упрдор «Москва-Нижний Новгород». По его словам, в настоящее время соответствующие работы уже завершены на участке трассы в Покрове по направлении в сторону Москвы. Оставшаяся часть дорожного ремонта на проезжей части будет завершена в ближайшее время.