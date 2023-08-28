Врач-диетолог рассказал о проблемах, которые может вызвать лишний вес. Одной из них является депрессия. Ожирение является серьезным заболеванием, влекущим за собой много последствий. ..

Врач-диетолог рассказал о проблемах, которые может вызвать лишний вес. Одной из них является депрессия.Ожирение является серьезным заболеванием, влекущим за собой много последствий. Российский врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила самые "нетипичные" из них. Избыток веса может спровоцировать заболевания сердца и нарушение его ритма из-за чрезмерной нагрузки на сосуды. Также ожирение вызывает риск развития сахарного диабета, особенно у людей, имеющих к нему предрасположенность.Самые неочевидные проблемы – ухудшение зрения и депрессия. На развитие последней влияет отек мозга, который может вызвать избыток жира в организме, передает .