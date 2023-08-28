«Ростелеком» поддержал Всероссийскую акцию «Ночь кино», приуроченную ко Дню кино. Совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры РФ провайдер

«Ростелеком» поддержал Всероссийскую акцию «Ночь кино», приуроченную ко Дню кино. Совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры РФ провайдер организовал показы фильма «Вызов» (12+). Мероприятия прошли 26 августа на открытой площадке Суздальского Кремля и в доме-музее Столетовых во Владимире. Билеты для всех желающих были бесплатными. Елизавета Виноградова, директор по работе с партнерами Владимиро-Суздальского музея-заповедника: