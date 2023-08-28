Синоптики предупредили жителей Владимирской области о снижении ночных температур...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о снижении ночных температур воздуха.Владимирская область останется под влиянием антициклона. 29 августа 2023 года в регионе ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, а температурные показатели останутся в рамках климатической нормы.Температура воздуха повысится до +18°C. А вот ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер южный, 1м/с.Атмосферное давление в норме - 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас – хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок – осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.Фото freepik.com