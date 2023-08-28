Смотрите большое интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК Владимир
Владимирская...
Смотрите большое интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир"
Владимирская область. Результаты, задачи, перспективы.
- У всех в сутках 24 часа. Поэтому если хочешь много успеть, надо много работать
Развитие всех территорий. И всегда-обратная связь.
- Энергией подпитывают сами люди.
Экономика, инновации, кадры. "Прорывные" проекты как прочный фундамент будущего.
- По каждой такой территории надо найти своё направление, свою стратегию развития.
Строительство, инфраструктура, медицина.
- Сделать капитальный, многофункциональный корпус.
Точки роста во всех сферах. Новые школы. И свой медицинский факультет.
- Сюда придут учиться 131 студент-медик
Наследие, традиции и вместе с тем "перезагрузка". Высокая планка для культуры и спорта.
- Уверен, что темпы создания спортивной инфраструктуры будут только нарастать.
- Дано быть в центре огромной агломерации. На перекрёстке очень важных путей
О курсе региона - в большом интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир".