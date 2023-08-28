Смотрите большое интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК Владимир Владимирская...

Смотрите большое интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир"Владимирская область. Результаты, задачи, перспективы.- У всех в сутках 24 часа. Поэтому если хочешь много успеть, надо много работатьРазвитие всех территорий. И всегда-обратная связь.- Энергией подпитывают сами люди.Экономика, инновации, кадры. "Прорывные" проекты как прочный фундамент будущего.- По каждой такой территории надо найти своё направление, свою стратегию развития.Строительство, инфраструктура, медицина.- Сделать капитальный, многофункциональный корпус.Точки роста во всех сферах. Новые школы. И свой медицинский факультет.- Сюда придут учиться 131 студент-медикНаследие, традиции и вместе с тем "перезагрузка". Высокая планка для культуры и спорта.- Уверен, что темпы создания спортивной инфраструктуры будут только нарастать.- Дано быть в центре огромной агломерации. На перекрёстке очень важных путейО курсе региона - в большом интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир".