Смотрите Вести в 14.30: смена власти в многострадальном приюте для животных в...

Смотрите "Вести" в 14.30: смена власти в многострадальном приюте для животных в Гусь-ХрустальномСпасение Хвостов- Смена власти в многострадальном приюте для животных в Гусь-Хрустальном. Волонтеры уже приступили к уборке и ищут новых хозяев для "хвостов".Для удобства жителей- Новая поликлиника в Заклязьминском и дог-парк на бульваре Иванова во Владимире. Когда начнется перезагрузка?Детский чемпионат- Футбольный чемпионат победителей.