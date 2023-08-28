Смотрите Вести в 14.30: смена власти в многострадальном приюте для животных в...
Смотрите "Вести" в 14.30: смена власти в многострадальном приюте для животных в Гусь-Хрустальном
Спасение Хвостов
- Смена власти в многострадальном приюте для животных в Гусь-Хрустальном. Волонтеры уже приступили к уборке и ищут новых хозяев для "хвостов".
Для удобства жителей
- Новая поликлиника в Заклязьминском и дог-парк на бульваре Иванова во Владимире. Когда начнется перезагрузка?
Детский чемпионат
- Футбольный чемпионат победителей.