Смотрите Вести в 9.00: ярким шествием завершился фестиваль Таврида-Арт. Больной вопрос -...

Смотрите "Вести" в 9.00: ярким шествием завершился фестиваль "Таврида-Арт".Больной вопрос- Чтобы попасть к терапевту, нужно ехать в центр. Когда во владимирском микрорайоне Коммунар появится своя поликлиника?Для СВОих- Техника для наших бойцов. В зону СВО отправился очередной груз из Владимирской области. Что сегодня требуется на передовой?Под солнцем Крыма- Тысячи костюмов и образов. Ярким шествием завершился фестиваль "Таврида-Арт". Кто представлял наш регион?